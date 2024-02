Les partis pris : “Élections, la stratégie du face-à-face”, “Chômage, il faut aller encore plus loin” et “Le multiculturalisme malade”

Tous les soirs, Jean-Michel Aphatie, François Lenglet et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

La stratégie du face-à-face semble s’instaurer entre la Renaissance et le Rassemblement national. En résumé, ils martèlent à chaque fois le mot d’ordre autour de l’Europe. Et selon Ruth Elkrief, cela ne marche toujours pas jusqu’à ce mercredi soir parce que le dernier sondage donne toujours 30% pour le RN et 18% pour la liste Renaissance.

Gabriel Attal dit très clairement qu’il veut reprendre la réforme et même aller vers une réforme plus ambitieuse. Que travailler doit plus payer que ne pas travailler. Pascal Perri observe que le travail, c’est la base de la croissance, et contre le chômage, on n’a pas encore tout essayé. Il partage ainsi l’avis du gouvernement parce que le chômage remonte alors qu’on a un solde démographique qui devrait plutôt produire l'effet inverse.

À commencer par Bruxelles, ou une secrétaire d’État qui avait quitté l’hémicycle au moment où l’imam a commencé à prier, la Grande-Bretagne avec ses 300 000 manifestations pro-palestiniennes arborées de chants et de pancartes antisémites et le maire de Dearborn aux USA qui a sacrifié la démocratie pour Benyamin Netanyahou. Selon Abnousse Shalmani, le conflit Israël/Hamas a révélé que les limites du communautarisme du modèle anglo-saxon explosent.