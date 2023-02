Les partis pris : "Élisabeth Borne consumée par les retraites", "Non, le travail n'est pas mort !" et "La scandaleuse fin du porte-avion Foch"

Dominique Seux s'est intéressé à une enquête publiée par l'Institut Montaigne, qui analyse le rapport des Français au travail. "Il y a un chiffre dans cette étude qu'il faut retenir : 77% des Français sont satisfaits de leur travail. Et ce qui est tout à fait intéressant aussi, on voit que depuis 2003, ça fait quand même 20 ans que c'est à peu près stable", explique-t-il. Et de poursuivre, "la conclusion qu'on peut avoir là-dessus, c'est : la place du travail n'est plus la même. Elle est moins centrale. C'est la centralité du travail qui a changé. Il y a une vie à côté du travail... Les Français ont découvert qu'il y avait la vie de loisir, la vie familiale, la vie culturelle, etc. Moi, je trouve qu'au fond, c'est une très bonne nouvelle".