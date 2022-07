Les partis pris : Élisabeth Borne reçue à l’examen ; Élisabeth Borne, l’esprit polytechnique ; Jugeons les femmes de retour de Syrie

Pascal Perri s’est intéressé à une Élisabeth Borne vivante, rayonnante, et droite dans ses bottes. Dans son discours de politique générale, elle a répété plusieurs fois qu'``il faut dire la vérité aux Français”. La réalité actuelle, c’est la baisse des investissements des entreprises, le recul de la consommation, le repli de l’indice PMI pour les industries et les services, des scénarios dantesques en matière d’énergie, l’aggravation de la crise russe en Ukraine. Force est de constater que nous allons vers un choc économique et social. Et il faut gagner la confiance des entrepreneurs et des consommateurs.