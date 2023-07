Les partis pris : "Émeutes, E. Macron contre le simplisme", "Désendettement, la panique politique" et "Mort de Kundera, la fin du XXe siècle"

Depuis le sommet de l'OTAN à Vilnius, le chef de l'État s'est exprimé pour la première fois sur les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel. "Est-ce une affaire de sous-investissement de l'État français dans la politique de la ville ? La réponse est non. Nous investissons beaucoup plus qu'il y a six ans", a-t-il dit. Selon Pascal Perri, "à aucun moment, on ne s'est interrogé sur la composition sociologique de ces quartiers. Le président n'en parle pas, je pense qu'il a tort".