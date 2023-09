Les partis pris :"Émeutes, enquête contre les idées reçues", "G20, un camouflet contre l'Occident" et "Non, l'argent ne fait pas le bonheur..."

Pascal Perri s'est penché sur une étude menée par l'institut Gallup sur la quête du bonheur. Sur une base plus robuste, l'étude révèle que le bonheur se situerait plutôt dans les pays du Nord. Et il se concentrerait autour de quelques idées relativement simples : les conditions matérielles, la richesse mentale et physique ainsi que les vertus personnelles et le civisme. À cette étude s'ajoute un très long travail de l'Université Harvard. À Boston, en 1938, les chercheurs ont suivi au cours de leur vie quelque 2000 individus sur trois générations. Ils avancent que la moitié du bonheur est déterminée par la génétique. Il y aurait un gène du bonheur qui s'appelle le gène 5 H.H.T à longs allèles. "Plus nous sommes socialement connectés, plus nous sommes en situation d'être heureux", souligne Pascal Perri. Nos relations avec les autres nous aident à traverser les épreuves, à surmonter le stress, dit-il. Et de conclure que "le bonheur ne convient qu'aux peuples libres, c'est-à-dire libérés de la seule consommation".