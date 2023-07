Les partis pris : "Emmanuel Macron, 1ère sortie depuis les violences", "Medef, les défis du nouveau patron" et "Tunisie, le racisme s'installe"

Patrick Martin, chef d'entreprise, a été élu, ce jeudi 6 juillet, à la tête du Medef. Pascal Perri s'est notamment intéressé à l'homme et à ses défis. Pour l'éditorialiste, il est plus qu'un représentant du Medef, c'est un entrepreneur. Il devra améliorer l'image des entreprises et celle du Medef. Il devra aussi militer pour promouvoir dans toutes les entreprises de notre pays des méthodes de management modernes. En matière de fiscalité, il devra gérer, aider les entreprises dans un monde où il y a beaucoup trop d'encadrements.