Les partis pris : "Emmanuel Macron redoute la "décivilisation", "Absentéisme, une maladie économique", et "Trump/Desantis : la bataille commence"

Ron DeSantis se lance dans la course présidentielle aux États-Unis. Peut-il faire de l'ombre à Donald Trump ? Il lance sa campagne par vidéo en direct sur Twitter ce soir à minuit heure française. Mais qui est-il ? D'origine italienne de famille modeste, Ron DeSantis a fait ses études à Yale en 1998, puis à Harvard. Il est élu à la chambre des représentants en 2013, avec le soutien de Donald Trump. En 2018, il est élu gouverneur de Floride en 2018. Pendant le Covid à la crise sanitaire, il a refusé d'appliquer les mesures sanitaires et a gardé les commerces et les écoles ouverts. Résultats, il n'y a pas eu plus de morts du Covid en Floride qu'ailleurs. "Il semblait bien partie, mais il vient d'annoncer qu'il allait interdire l'avortement en Floride au bout de six semaines, la Floride étant majoritairement pour l'avortement", rapporte Abnousse Shalmani. "Le problème, c'est que là, il dérape, il oublie le business et ne répond plus aux attentes", conclut-elle.