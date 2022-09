Les partis pris : "Fin de vie, le temps d'agir ?", "Nos très chères résidences secondaires" et "Les Français fous de la reine"

Depuis l'annonce du décès de la reine Elizabeth II, le monde entier vit au rythme de la monarchie anglaise. Parmi les six monarchies de l'Union européenne, la famille royale et la monarchie britannique fascinent le plus les Français. D'après Abnousse Shalmani, Charles III sera un mauvais roi, mais cela ne fera pas bouger la monarchie. Cette dernière est "inscrite dans le cœur névralgique du Royaume-Uni, de la France et du monde entier", a-t-elle ajouté.