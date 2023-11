Les partis pris : "France/Liban, les liens distendus", "Ukraine, le déclin de l'aide US" et "La méthode gagnante du "Name & Shame""

Nicolas Bouzou pense que dans les entreprises, le "Name & Shame" est une bonne politique qui fonctionne. L'idée, c'est de citer des noms d'entreprises qui ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris. Aujourd'hui, c'est utilisé dans trois domaines en France : la dénonciation des entreprises qui ne respectent pas les droits de l'homme, ceux qui profitent de l'inflation, et ceux qui ne paient pas leurs fournisseurs à temps. Nicolas Bouzou est assez satisfait que c'est en train de se faire de plus en plus en France.