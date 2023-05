Les partis pris : "Fraude fiscale, de grosses ficelles", "Drapeau Européen, encore une polémique" et "Iran, la révolution esseulée"

Le ministre chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a fait une annonce sur le plan de lutte contre la fraude fiscale des ultra-riches. Il estime que la fraude des plus puissants est impardonnable. Pour François Lenglet, il s'agit d'une noble cause. Le ministère piloté par Gabriel Attal a fait des efforts importants l'année dernière. Ils ont récupéré 14 milliards d’euros, et si l’on additionne toutes les fraudes cumulées, c’est beaucoup, affirme-t-il.