Les partis pris : "Gabriel Attal, la nouvelle star", "Budget, la chasse aux trésors" et "Milley, l'adieu du Général indispensable"

Les budgets de la sécurité sociale et de l’État ont été présentés ce mercredi 27 septembre. Du côté de l'Unédic, l’État envisage de prélever sur ses excédents. Le montant sera de deux milliards en 2023, même chose en 2024, et 3,5 à quatre milliards en 2026. Les syndicats et les patronats déclarent alors leur mécontentement face à cette mesure. Pour Dominique Seux, il s'agit d'une mesure de rétorsion. Il trouve aussi que “C’est une mauvaise tradition de l’État”.