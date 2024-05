Les partis pris : "Gauche, le divorce est consommé", "Réacteur EPR, le feu vert !" et "Allemagne, le choc politique"

Tous les soirs, Ruth Elkrief, Marc Touati et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Les accrochages se multiplient à gauche. Ersilia Soudais, députée La France insoumise, a déclaré dans un post sur X (Twitter) que "le débat aujourd'hui sur la laïcité est un leurre". "Profond et respectueux désaccord avec ma collègue @ErsiliaSoudais !", lui répond le communiste Pierre Ouzoulias. Hier déjà, Carole Delga, présidente socialiste du conseil régional d'Occitanie, et Aymeric Caron, député LFI, ont exprimé des avis opposés sur après le discours de Sophia Aram sur la guerre entre Israël au Hamas depuis 7 mois. Pour Ruth Elkrief, "la gauche est plus déchirée que jamais".

Ça y est ! L'Agence de Sûreté Nucléaire donne son feu vert à l'EPR, la nouvelle génération du nucléaire. Budgété à la base à 3,3 milliards d'euros, l'EPR de Flamanville pourrait coûter jusqu'à 19 milliards d'euros. Selon Marc Touati, "le coût est énorme. Mais d'un autre côté, il y a un enjeu formidable parce que la France fait heureusement ce choix de garder le nucléaire, au contraire des Allemands (...) Si on continue comme ça, on pourra également exporter notre énergie nucléaire".

C'est le choc en Allemagne. Vendredi 3 mai, alors qu'il collait des affiches électorales à Dresde, l'eurodéputé Matthias Ecke a subi une agression très violente. Un jeune homme de 17 ans s'est rendu à la police dans la nuit de samedi à dimanche, s'accusant des faits. Le parquet a indiqué que trois autres agresseurs avaient été identifiés. Juste avant cette agression, un homme de 28 ans collant des affiches pour le parti des Verts, dans la même rue, a aussi été frappé à coups de pied et de poing. "Ce qui est ahurissant", réagit Abnousse Shalmani.

Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.