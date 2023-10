Les partis pris : "Gaza, la colère du monde arabe", "L'union nationale envolée ?" et "Pétrole, le risque de la flambée"

Alors que la situation se tend le long de la frontière entre Israël et Gaza, le monde musulman montre son soutien au peuple palestinien. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce vendredi 13 octobre en Iran, en Irak, au Liban ou en Indonésie, afin de manifester leur solidarité avec la population de Gaza. Le Hamas veut voir la Cisjordanie s’embraser et que cette dernière soutient le Hamas à Gaza. Si tel est le cas, Israël va se retrouver avec des fronts multiples. Catherine Jentile se demande si les pouvoirs en place voulant faire la paix avec Israël vont pouvoir gérer ces mouvements de soutien et de colère ? Ou si au fur et à mesure des manifestations ces pouvoirs ne vont pas être finalement déstabilisés par leur propre peuple ?