Les partis pris : "Grève, deuxième round", "Ultra riche parasite, Mélenchon dérape", "Israël/Iran, le prochain conflit ?"

Une série de bombardements a eu lieu en Iran ces dernières heures. Parmi les cibles, il y a le complexe militaire à Ispahan, dans le centre de Téhéran, et parallèlement, une usine de raffinerie d’huile dans le Nord. Le New York Times et le Wall Street Journal ont attribué les attaques à Israël. Un avis partagé par Abnousse Shalmani pour plusieurs raisons. Et selon elle, la méthode israélienne pour éviter un conflit ouvert est sans doute la bonne. En effet, ces bombardements ont pour but de retarder l’accession de l’Iran à l’arme nucléaire, car si cela arrive, les Mollahs vont être irrenversables. "On cible les sites sensibles, les personnages qui tiennent encore les Mollahs en place et peut-être que cela permettrait enfin de faire tomber ces derniers", explique-t-elle.