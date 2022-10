Les partis pris : "Grève, le flop ?", "L'Allemagne de retour au nucléaire" et "Benzema, le Ballon d'Or du peuple ?"

Ce mardi 18 octobre 2022 était une journée de mobilisation à l'appel de plusieurs syndicats, dont la CGT, FO, FSU et Solidaires. François Lenglet hésite entre le flop et le bide pour décrire ladite mobilisation. Il pense qu'il y a deux interprétations à la situation. La première serait de dire que "le niveau de colère sociale, de ressentiments et d'agitation potentielle est faible, parce que les Français ne sont pas d'humeur à manifester". La seconde serait de "considérer la faible mobilisation comme une conséquence de l'état de délabrement des syndicats qui ont initié ce mouvement". Pour autant, François Lenglet estime que "le gouvernement serait bien avisé de ne pas prendre ce calme apparent pour argent comptant". Au sujet des revendications salariales, il estime également que "la question des salaires est encore devant nous. Elle n'est pas du tout réglée".