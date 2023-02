Les partis pris : "Grève reconductible... Après les vacances ?", "Superprofits, il n'y a pas que Total", et "Académie, bienvenue Mario Vargas Llosa !"

Jean-Michel Apathie s'est intéressé à la tournure que va prendre les mouvements sociaux contre la réforme des retraites. De nouvelles actions sont prévues et il y aura la possibilité d'une grève reconductible autour du mois de mars après les vacances. Les syndicats veulent durcir le mouvement et en arriver à la grève générale, totale. On a l'impression que c'est une montée en puissance, mais il n'est pas certain que ce soit exactement cela, selon l'éditorialiste. Pour lui, retirer le projet comme le veulent les syndicats, c'est inimaginable pour le gouvernement.