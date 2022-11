Les partis pris : "Immigration, et une loi de plus !", " Immobilier, la baisse ira jusqu'à 15% !" et "Danemark, cette gauche qui ose"

Jean-Michel Apathie est revenu sur le projet de loi sur l'immigration annoncé par Gérald Darmanin. "Une loi de plus", s'est-il exprimé, car il existe déjà 21 lois sur l'immigration et la nationalité depuis 1986, soit une tous les 18 mois. Aucun autre domaine de la vie en France n'est autant réglementé et cadré par des lois. "Il y a plein d'incohérences. Les projets de loi sur l'immigration en France ne sont pas liés aux problèmes de l'immigration essentiellement. Ils sont liés aux opportunités politiques, telles que le ressentent les responsables politiques", a-t-il ajouté. Et de rappeler qu'Emmanuel Macron a déjà fait une loi sur l'immigration en 2018 et qu'il s'agissait de sa deuxième loi. "C'est ridicule", a-t-il conclu.