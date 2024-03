Les partis pris : "Impôts, qui dit vrai ? ", ""Mourir pour 1970 euros", vraiment ? " et "Les "Rolex" de la présidente"

Tous les soirs, Pascal Perri, Ruth Elkrief, et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Mercredi 27 mars, Gabriel Attal, Premier ministre, a fait une déclaration sur l'économie et a confirmé que les impôts des Français n'augmenteront pas, malgré le dérapage du déficit public de la France. “Je n’ai pas de dogme sur le sujet” disait-il. La question se pose, la France est-elle le seul pays où il y a un impôt sur la fortune ? Le patrimoine fait-il partie de la fortune ? Si c’est un “Oui”, la réponse est “Non” pour Pascal Perri, car d'autres pays européens ont un impôt sur le patrimoine.

L'armée fait une campagne de recrutement, en disant “rejoignez-nous” et en affichant le salaire. Dans un Tweet, la députée LFI de Paris Sophia Chikirou, annonça : « Qui est prêt à aller sur le front pour 1970 euros bruts par mois ? Cette offre est publiée dans de nombreux départements. L’État crée des emplois avec la guerre. Citoyens français : n’allez pas mourir pour des industriels ! Refusez la guerre ! Ne répondez pas ! ». Selon Ruth Elkrief, tout est faux.

Le média en ligne indépendant "La Encerrona" révèle l'affaire sur le port de montres de luxe et leur origine mystérieuse de la présidente, Dina Boluarte. Elle est au pouvoir depuis décembre 2022 après la destitution de son président Pedro Castillo, dont elle était la vice-présidente. Elle posséderait une collection d'une quinzaine de montres de luxe, dont une Rolex d’acier et d’or rose de dix-huit carats, sertie de diamants et estimée à 19 000 dollars. Pour Abnousse Shalmani, deux tiers des parlementaires sont corrompus.

