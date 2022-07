Les partis pris : indiquer les mots clés de chaque parti pris

Jean-Michel Aphatie a évoqué l’affaire de la fuite géante de données internes et confidentielles de la compagnie Uber affichant un aperçu du forcing ou du lobbying à s’implanter en Europe et en France dans les années 2013 et 2017. Le gouvernement français était plutôt contre son implantation, Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie et des Finances, avait presque un partenariat avec les Uber pour les aider à s'implanter. a-t-il outrepassé ses fonctions ?