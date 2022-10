Les partis pris : "IVG/Constitution, le Sénat dit non", "Taxes, une supprimée, l'autre augmente" et "Allemagne, le cyberclown du KGB ?"

Mélanie Vogel, sénatrice (EELV), représentant les Français établis hors de France, avait déposé un amendement constitutionnel qui vise l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Ce à quoi la Commission des lois du Sénat a répondu : "un tel amendement n'est pas justifié par la situation rencontrée dans notre pays". Et "la démarche purement proclamatrice et symbolique met au cœur de l'actualité un sujet sur lequel il n'y a pas de remise en cause". Selon Jean-Michel Aphatie, il se peut que "des gens aient du mal à admettre l'idée qu'une volonté individuelle puisse s'opposer à celle de l'Etat". "La liberté des femmes fait toujours peur à certains esprits", a-t-il ajouté également. Et pour conclure, il affirme que "le Sénat ne veut pas qu'un droit essentiel et important soit constitutionnalisé".