Les partis pris : "JDD, un ministre ne devrait pas dire ça", "Emploi : faire le tour du Vieux-Port", et "L'Europe à droite toute"

Le conflit au sein du JDD a pris une dimension politique avec l'intervention de la ministre de la Culture et de la Communication Rima Abdul-Malak. "Mon rituel du dimanche, c’était de me réveiller avec le JDD. Aujourd’hui, il ne paraît pas", affirme-t-elle sur les réseaux sociaux. Jean-Michel Apathie estime qu'une ministre ne devrait pas dire ça. Les journalistes de JDD sont d'ailleurs en grève pour empêcher l'arrivée de Geoffroy Lejeune en tant que nouveau directeur de la rédaction. Il vient de l'hebdomadaire Valeurs actuelles, référencé comme un magazine d’extrême droite. "Le racisme à caractère antisémite vous fait quitter la presse de manière définitive. Le racisme à caractère antimusulman ou anti-islam vous assure des promotions dans la presse. On vous donne des émissions, on vous donne des tribunes et on vous confie la direction d'un journal", s'indigne Jean-Michel Apathie. "C'est ça, la France", conclut-il.