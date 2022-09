Les partis pris : "Julien Bayou n’est pas Adrien Quatennens", Budget, les décisions attendront" et "Iran, l’autre visage de la révolte "

Abnousse Shalmani s’est intéressée à l’autre geste - devenu viral - de la révolte en Iran. Hadis Najafi, 23 ans, s’est engagée dans les manifestations dans sa ville natale, Karaj, à 40 kilomètres de Téhéran. La dernière vidéo d’elle : en train de faire un chignon et d’attacher ses cheveux. Elle va mourir quelques minutes plus tard de six balles dans la tête, le cou et la poitrine. Dix jours après la mort de Masha Amini, qui a lancé cette vague de contestation, la tension n’est pas retombée. Le régime n’a pas l’intention de reculer. C’est la répression.