Les partis pris : "L'antisémitisme décomplexé", "SNCF/ Grèves, un jour sans fin ", et "Sénégal, la rupture "

Ce vendredi 17 mai, matin, un homme a tenté d'incendier la synagogue de Rouen avant d'être neutralisé par la police. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dénoncé "un acte antisémite" qui "nous touche tous profondément". Il s'agit d'un antisémitisme de plus en plus décomplexé, avec une accumulation d'événements. Et Arlette Chabot trouve préoccupant de voir la diversification des formes que prend aujourd'hui l’antisémitisme.

Mardi 21 mai, les cheminots sont appelés à faire grève, afin d'obtenir une revalorisation de la prime déjà prévue pour les Jeux olympiques. Ils espèrent une "journée noire" en Île-de-France. Pour Nicolas Bouzou, il s'agit d'une tradition française, mais elles ont un coût. Une journée de grève entraîne des pertes de 20 à 30 millions d'euros, pour l'économie française et 20 à 25 millions d’euros de pertes pour la SNCF.

Jeudi 16 mai, le nouveau Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, était l'invité de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en présence de Jean-Luc Mélenchon. Il a prononcé des discours très anti français et très anti-Macron. “Malgré ce discours très explosif et très politique, on n'est pas tout à fait dans une configuration sahélienne”, conclut Grégory Philipps.

