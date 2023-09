Les Partis pris : “L’arrêt de mort des petits pompistes”, “Harcèlement, regardons les autres !” et “La face cachée d’Elon Musk”

Révélé par la biographie d’Elon Musk, signée du grand Walter Isaacson, le milliardaire possède 100 000 stations Starlink sur le territoire ukrainien et que grâce à ces satellites, il aurait coupé l’Internet sur le territoire depuis le début de la guerre pour empêcher des drones ukrainiens de lancer une attaque sur la flotte russe en mer Noire. Ce qui amène Abnousse Shalmani à dire qu'il est plus puissant que la plupart des chefs d’État et qu'il a une influence énorme sur le monde. C’est la face cachée d’Elon Musk, dévoilée par cette biographie dont on commence à connaître de plus en plus d'extraits.