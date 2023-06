Les partis pris : "L'idée d'un 3e mandat de E. Macron", Déficits, pourquoi est-ce si complexe ? " et "Chine/USA, une détente possible"

La visite importante d'Antony Blinken en Chine a suscité des questions. On se demande si deux pays dans une rivalité tellement profonde peuvent instaurer un climat de détente. Abnousse Shalmani trouve cela possible, mais toujours dans l'équilibre et la stabilité. Elle pense que le fait de mettre en avant les intérêts mutuels économiques et les attentes de la communauté internationale est l'élément qui a pesé sur la balance