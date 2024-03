Les partis pris : "L'injonction du 'Ressenti'" , "Chômage, pas une question de morale", et "Le côté obscur des Kennedy"

Tous les soirs, Ruth Elkrief, Abnousse Shalmani et Dominique Seux donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Deux députés écologistes ont formulé l'idée de déposer un projet de loi sur le congé menstruel. Pour convaincre leurs collègues, ils ont décidé de tourner une vidéo en faisant tester à plusieurs de leurs collègues masculins une machine censée reproduire les douleurs que peuvent provoquer les règles. Est-ce qu'il faut pour autant, s'interroge Ruth Elkrief, un arrêt de travail spécifique pouvant aller jusqu'à 13 jours par an, pris en charge par l'Assurance maladie, c'est-à-dire un congé menstruel ? "Je ne trouve pas ça drôle du tout. Ça ridiculise la douleur des femmes, et que c'est vraiment une très mauvaise idée", s'insurge-t-elle. Ça veut dire exactement qu'il faut ressentir la même chose pour comprendre. Pour elle, on peut parler d'un sujet sans avoir vécu exactement la même situation. Ruth émet deux réserves à propos de la proposition en question : une question de discrimination et un problème de divulgation du secret médical. "C'est une manière de mettre fin à l'universalisme".

Gabriel Attal était l'invité du JT de 20H mercredi soir sur TF1. Le Premier ministre souhaite cette année une réforme de l'assurance-chômage plus incitative pour le retour à l'emploi. "Ce qui est ennuyeux sur ce sujet, c'est qu'il est toujours abordé de façon effectivement morale et politique", affirme Dominique Seux. D'autant que le taux de chômage en France est de 7,5 % et les difficultés de recrutement des entreprises en France s'élèvent à 41 %. Pour lui, quand vous êtes au chômage, malheureusement, les six premiers mois, vous n'étiez pas une énergie phénoménale si vous savez que vous avez encore un an et demi d'allocation. Vous perdez du temps avant de vous mettre vraiment à chercher de l'emploi. Ainsi, il propose qu'il faille réduire les prestations et renforcer le contrôle individuel de la recherche d'emploi.

La candidature de l'indépendant Robert Kennedy Jr. est poussée par l'insatisfaction des Américains face au spectre d'un nouveau duel Biden-Trump. Lors de la Saint Patrick, les Kennedy et Joe Biden, d'origine irlandaise, se sont réunis à la Maison-Blanche. Cet événement a mis en évidence que Bobby Junior n'est pas apprécié par tous les Kennedy. Malgré cela, Abnousse Shalmani estime qu'il pourrait perturber l'élection.

Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.