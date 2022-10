Les partis pris : "L'Iran accuse la France", "50 ans... Et le RN est toujours FN", et "Sobriété, un plan trop léger"

Dans une vidéo diffusée par le site de la chaîne arabophone al-Alam, une jeune femme s'exprimant en français affirme s'appeler Cécile Kohler et être agent de renseignement opérationnel à la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Elle précise qu'elle et son conjoint, arrêtés en mai, étaient en Iran "pour préparer les conditions de la révolution et du renversement du régime iranien" et devaient financer, entre autres, des grèves et des manifestations. Selon Abnousse Shalmani, "ces aveux sont extorqués".