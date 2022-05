Les partis pris : la drôle de campagne de Marine Le Pen, les 3 impasses de Mélenchon et Al-Jazeera, une tragédie et un brasier

Pascal Perri, de son côté, a évoqué les trois impasses dans le programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Cela concerne le souhait du leader de la France insoumise de fermer toutes les centrales nucléaires, la retraite à 60 ans, à taux plein, avec 40 annuités de cotisations et des hypothèses budgétaires hasardeuses comme l'investissement de 50 milliards d'euros par an dans la bifurcation écologique, 75 milliards dans le recrutement d'un million de fonctionnaires, et 125 milliards d'aides, subventions et redistribution de richesses.