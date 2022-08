Les partis pris : "La France penche à droite, vraiment ?", "Récession mondiale, faut-il paniquer ?", "Liz Truss, une ‘thatcher populiste’"

Jean-Michel Aphatie s'est penché sur les données concernant la droite sur le site de la Fondapol. En se basant sur les électeurs de droite, qui se sont saisis du macronisme, selon lui, et sur le choix des trois premiers leaders politiques en 2027, il souligne que "la scène politique est bien marquée par la droite". Il affirme aussi que "personne n'a réagi" à la déclaration d'Olivier Véran, dimanche 28 août, sur l'expulsion de l'imam Iquioussen. Et de conclure, "on peut le dire : la société vire à droite et peut-être même un peu plus que ça, en perdant de vue des notions sur lesquelles on a construit la République".