Les partis pris : "La rentrée austère d'Emmanuel Macron", "Taxer les super profits, super idée ?", "À l'Otan, une espionne venue du froid"

"Je ne ferme pas la porte à taxer les super profits", a assuré Elisabeth Borne, samedi 27 août 2022, dans une interview donnée au "Parisien". Pour François Lenglet la taxation sur les super profits n'est pas une bonne réponse aux problèmes. Et pour cause, "bon nombre de ces profits sont faits hors de France. Quant à la partie proprement française, l'Etat a profité d'un surcroît important : treize milliards d'euros de plus au titre de l'impôt sur la société. Pour lui, la Première ministre fait "une menace voilée vis-à-vis des entreprises".