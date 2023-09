Les partis pris :"La victoire des femmes iraniennes", "Violence gratuite, impuissance politique" et "Inflation, seuls les patrons ont compris"

C'est ce 14 septembre 2023 qu’on commémore le lancement du mouvement des femmes et des hommes contre le port obligatoire du voile en Iran. Ce sont les un an de la mort de Mahsa Amini, qui avait été arrêtée puis tuée dans la foulée, parce qu'elle portait le voile. Ce mouvement est-il une victoire des femmes iraniennes ? Pour Abnousse Shalmani, "les démocrates ont gagné". "Le peuple iranien a gagné, parce qu'une comédienne de théâtre, éborgnée lors des manifestations, marche en tailleur et en sourire, sans voile et sans peur dans les rues de Téhéran.