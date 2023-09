Les partis pris :"Lampedusa, halte à l'hypocrisie !", "Messe/Pape, le président peut y aller" et "Usine/Batteries, le réveil français"

C'est une crise migratoire dont on parle énormément, la crise à Lampedusa. L'île est connue depuis de très nombreuses années et est sous le feu des projecteurs. Il faut dire halte à l'hypocrisie et surtout arrêter de prendre le problème à l'envers selon les dires de Catherine Jentile. Au lieu de construire des barrières et de se déchirer au sein de l'Europe, pour elle, il vaudrait peut-être mieux prendre le problème à la racine.