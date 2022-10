Les partis pris : "Laurent Wauquiez, le mauvais exemple", "Gaz, les Français déjà sobres" , "Paris/Berlin, un couple en crise" et "Robots, les ouvriers de demain"

Laurent Wauquiez se projetterait déjà vers la prochaine présidentielle. Cependant, il ne s'est jamais exprimé sur ses "dîners des sommets". Dans le Figaro, il entend rester très zen face à cette affaire. L'assemblée plénière du Conseil régional s'est même tenue en visioconférence pour esquiver les sujets embarrassants. Jean-Michel Aphatie estime que le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas un exemple en matière de transparence et que ce n'est pas comme ça qu'il sera président de la République. "Dans une démocratie, quand un dirigeant ambitionne d'être président de la République, on parle aux gens et on donne des explications", martèle-t-il.