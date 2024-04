Les partis pris : "Le Maire/E. Macron, le cap des 7 ans", "Fonctionnaires, le tabou du licenciement" et "Immigration, la valse des démagos"

Tous les soirs, Arlette Chabot, Marc Touati et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Est-on, après sept ans, au bord de la rupture entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ? Selon différents médias, la relation entre le président de la République et le ministre de l'Économie serait de plus en plus tendue. "La vie politique, c'est comme la vie tout court. Au bout de sept ans, les couples, les unions, ça ne marche pas toujours très très bien... Le choc, c'est l'annonce du déficit, 5,5% au lieu de 4,9%", selon Arlette Chabot.

Le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini a déclaré hier, dans le Parisien, vouloir lever "le tabou du licenciement dans la fonction publique". Le déficit public de la France pour 2023 s'est creusé pour atteindre 154 milliards d’euros et Bercy a annoncé qu'il sera de 5,1 % du PIB en 2024, alors que le gouvernement doit réaliser 10 milliards d'euros d'économies. Pour Marc Touati, "ça ne va pas changer grand-chose (...) Il n'y a aucune volonté politique de réduire le déficit".

Les dix textes du "Pacte sur la migration et l'asile" ont été approuvés par le Parlement européen, réuni à Bruxelles, malgré les protestations de militants des droits humains. La réforme met en place un "filtrage" obligatoire des migrants arrivant aux frontières de l'UE et un système de solidarité obligatoire est organisé au profit du pays sous pression migratoire. "C'est un bon compromis, c'est dommage que des partis du gouvernement ne le soutiennent pas", estime Abnousse Shalmani.

Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.