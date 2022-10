Les partis pris : Les partis pris : "Manif de dimanche, une petite gauche", "Il est temps de regarder les salaires" et "Capitole, l'incroyable vidéo ?"

Les quatre composantes de la Nupes marcheront ce 16 octobre 2022 à Paris, contre la vie chère et l'inaction climatique. Les organisateurs espèrent faire une démonstration de force lors de cette mobilisation puisque près de 100 000 personnes y sont attendues. Jean-Michel Aphatie estime qu'il y aura un effet trompe-l’œil, car la gauche est petite aujourd'hui. Il ajoute qu'il y aura du monde dans les rues dimanche, mais ce n'est pas la gauche qui a la solution et elle ne gèrera pas non plus la solution.