Les partis pris : "Marine Le Pen, nouvelle star en Russie","La France a peur de la mauvaise note" et "Turquie, la puissance des Nationalistes"

À l'approche du début du mois de juin, la date prévisionnelle de la prochaine décision pour la notation de notre pays, "la France a peur de la mauvaise note", remarque Pascal Perri. Le gouvernement attend la notation, mais "on sent qu'il y a un petit peu de nervosité à l'Élysée et à Matignon", estime l'éditorialiste. Comme certains nombres d'économistes, il se pose, lui aussi, cette question : la France est-elle trop bien notée ? Pour Pascal Perri, la réponse est positive parce qu'elle appartient à la zone euro, membre de la Communauté européenne.