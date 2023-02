Les partis pris : "Mascarade à l'Assemblée", "Semi-conducteurs, la guerre est déclarée", et "Ouïgours, l'Occident trop léger"

Derrière la guerre des ballons, il y a un affrontement technologique et économique considérable entre les deux superpuissances, les États-Unis et la Chine. L'un des champs de bataille les plus importants, ce sont les semi-conducteurs. Ils servent aux objets de la vie quotidienne mais aussi à fabriquer des armements sophistiqués. Pour contrer l'avance chinoise, Washington a lancé un gigantesque plan avec deux dispositions : la multiplication des investissements et le contrôle des exportations vers Pékin. Pour François Lenglet, la "guerre est déclarée".