Les partis pris : "Non à la bazardisation de l'Assemblée !", "Les concessions tuent la réforme", et "Meloni, à rebours de son image"

La coalition de droite italienne a gagné les élections régionales dans les deux régions les plus peuplées d'Italie, la Lombardie et le Latium. 12 millions d'électeurs, soit un Italien sur quatre, ont voté pour cette coalition. Selon l'éditorialiste de "La Repubblica", Stefano Folli, "jusqu'à présent Giogia Meloni n'a pas fait d'erreur capitale". "Meloni est une pragmatique et c'est la raison de son succès", estime Abnousse Shalmani.