Les partis pris : "Otages, le grand silence des "Ukraine-Israël, même combat !" et "Le grand retour des promotions"

L'inflation a atteint 4 % en octobre et 4,9 % en septembre. Selon l'Insee, les prix de l'énergie, de l'alimentation, des services et des produits manufacturés sont en baisse. Les promotions ont contribué à la baisse d'un point de l'inflation en octobre, estime Pascal Perri. Pour lui, les marques et les enseignes préfèrent multiplier les promotions très visibles dans les points de vente. Et ce qui tire la tendance aujourd'hui, poursuit-il, c'est un peu le retour aux règles fondamentales de la grande distribution : un îlot de pertes dans un océan de profits et du spectacle encore et encore. Donc, "les promos, ça revient", confirme-t-il.