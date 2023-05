Les partis pris : "Pétain, le feuilleton continue", "La France n'aime plus l'industrie" et "Serbie/Kosovo, la guerre sans fin"

François Lenglet revient quant à lui sur la décision du groupe de boulangerie industrielle Le Duff d'abandonner son projet d'usine Bridor en Bretagne. Un investissement de 250 millions d'euros a été prévu, ainsi que la création de 500 emplois non délocalisables. Après six ans de procédure, le groupe renonce à son projet à défaut d'autorisation de construire. "La France est-elle prête pour une réindustrialisation avec son écheveau de contraintes et ses difficultés administratives ?", s'interroge le spécialiste économie TF1/LCI. "Il y a 30 ans, on aurait construit des zones franches fiscales, aujourd'hui, on construit des zones franches réglementaires dans le pays, la complexité administrative", conclut-il.