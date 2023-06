Les partis pris : "Poutine/Le Pen, l'effet Boomerang", "Note S&P, une dégradation souhaitable ?" et "Sénégal, émeutes avant l'élection "

Dominique Seux, revient quant à lui sur l'annonce de la note que fera l'agence de notation S&P Global sur l'économie française et notamment sa capacité à rembourser sa dette et ses emprunts contractés, ce vendredi 2 juin entre 22 et 23 heures. Pour lui, “en regardant dans les détails de la situation de nos finances publiques, ce n'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça. Pour une raison extrêmement simple, c'est que ça donnerait un coup de pression sur le système, dans un pays où les finances publiques ne sont pas une préoccupation."