Les partis pris : "Primaire LR, tous sur la même ligne", "Augmenter les salaires, c'est possible" et "Von Der Leyen réveille l'Europe"

Un peu partout en Europe, les salariés demandent une revalorisation des salaires. Dans l'Hexagone, plusieurs grandes entreprises pourraient lâcher du lest pour aider leurs salariés à faire face à l'inflation. Selon Pascal Perri, ces augmentations auront sûrement des conséquences. Pour lui, il y aura sans doute un renchérissement de la demande en France et une perte de compétitivité par rapport au monde américain et au monde asiatique qui ne subissent pas la même pression dans le domaine des coûts de production. En tout cas, le rapport de forces entre les salariés et les directions d'entreprises est en train de s'inverser.