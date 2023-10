Les partis pris : "Punaises de lit, un vaudeville français", "Temps de travail, la révolution commence" et "Crise aux États-Unis, Kiev tremble"

On commence à travailler un peu plus en France. C'est l'indicateur de l'OCDE qui le confirme. Le calcul consiste à rassembler toutes les heures de travail produites en une année dans un pays et de diviser ce nombre énorme par le nombre d'habitants, quel que soit leur âge. "La France est passée à 655 heures de travail par habitant, ça fait une hausse de 5%, entre 2019 et 2022", affirme François Lenglet, mais il ajoute encore que "derrière cette bonne nouvelle il y a quand même une qui est moins bonne, parce que nous sommes restés la lanterne rouge du classement."