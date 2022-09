Les partis pris : "Quatennens, un député en sursis", "Énergie, les citoyens surprotégés" et "Arménie-Azerbaïdjan, l'autre guerre"

Élisabeth Borne a annoncé la prolongation du bouclier tarifaire en 2023, mais avec une hausse limitée à 15 % des prix du gaz et de l'électricité. Se penchant sur le sujet, Pascal Perri estime que "les salariés sont surprotégés". En outre, il "pense qu'il faut concentrer les efforts sur les entreprises". Pascal Perri s'est ensuite intéressé aux différentes priorités du dispositif, à savoir : la protection des ménages les plus vulnérables, la préservation des capacités productives du pays, le prélèvement de la rente des énergéticiens, et la sobriété énergétique.