Les partis pris : "Quelle suite à la mobilisation", "Temps en retraite, trop d'inégalité", et "Les extraterrestres nous parlent"

L'âge de départ moyen à la retraite dans la fonction publique est de 60 ans et deux mois, la RATP, 55 ans et neuf mois, la SNCFcomme l'IEG, 58 ans, et le secteur privé par en moyenne à la retraite à 63 ans et quatre mois. Pascal Perri estime donc qu'il y a trop d'inégalité en ce qui concerne le temps passé en retraite. L'éditorialiste pointe aussi du doigt l'écart de la durée de versement moyenne des pensions pour les hommes et celles pour les femmes dans chaque branche d'activité.