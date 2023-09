Les partis pris :"Qui êtes-vous Édouard Philippe ?", "École, énormes moyens... peu de résultats" et "La Libye, un État fantôme"

Un rapport de l'OCDE dévoile que l'élève français est celui qui passe le plus grand nombre d'heures en cours. Effectivement, la France met plus de moyens que les autres pays de l'OCDE, mais peu de résultats. Des éléments objectifs peuvent l'expliquer d'après Éric Charbonnier : la répartition des moyens et le constat qu'il y a davantage d'établissements en France (60 000). Le rapport de l'OCDE et Eric Charbonnier pointent du doigt la formation, la coopération entre enseignants, le pilotage RH et la liberté pédagogique en France. Pour Dominique Seux, "le problème majeur de l'Éducation nationale, c'est qu'il n'y a pas de pilotage RH".