Les partis pris : "Qui sont les chrétiens en Syrie ?", "Retraites, M. Le Pen a le dernier mot", "B. Arnault...indésirable à Polytechnique"

Suite aux tentatives d'assassinat à Annecy (Haute-Savoie), dans un jardin public et parc de jeu de très jeunes enfants, certains sont entre la vie et la mort, ce soir du jeudi 8 juin. Les déclarations de l'assaillant retiennent l'attention. Il dit être un chrétien de Syrie et a crié "Au nom de Jésus" au moment où il brandissait son couteau. Mais qui sont ces chrétiens de Syrie ? “Les chrétiens d'Orient sont devenus une minorité oubliée", souligne Abnousse Shalmani. Elle affirme aussi qu'il s'agit d'une communauté persécutée, mais que "l'attentat chrétien n'existe pas".