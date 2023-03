Les partis pris : "Régimes spéciaux, la première injustice", "Normes agricoles, l'indigestion." et "Elly Schlein radicalise la Gauche"

Lors du Salon de l'Agriculture, Élisabeth Born rencontre un conflit avec les agriculteurs en leur demandant plus de normes en matière d'environnement en particulier. Cependant, quand on importe des produits d’ailleurs, il n'y a pas les même normes. Face à cela, Pascal Perri nous dit : "Gare à l'indigestion de normes !" En économie du droit, la norme détermine la façon dont on organise la règlementation et aussi la géographie du marché. Elle peut être même une arme anti-concurrentielle. Par exemple, avec la surtransposition, il y a la règle européenne à laquelle s'ajoute la règle nationale. Élisabeth Born a annoncé la fin de cette règle et il était temps. Pourquoi ?