Les partis pris : "Retour électrique du Conseil de défense", "Assurance chômage, une réforme urgente", "Le FBI en veut à Trump"

Jean-Michel Apathie s'est penché sur le Conseil de défense et son retour qu'il qualifie "d'électrique". Il s'agit d'une instance qui se réunissait autour de la Covid et où, dans un cercle restreint, des décisions importantes étaient prises. Il ajoute que "si vous avez un cercle élargi pour prendre une décision, vous mettez des années avant de la prendre". Pour lui, "ce qui critique le Conseil de défense raconte à peu près n'importe quoi et ce sont des politiciens de premier ordre". Il ajoute que "la critique du Conseil de défense n'a aucun sens, aucun contenu, aucun intérêt, aucune justification, aucune". Il a rappelé la définition de la démocratie : "c'est l'exécutif qui dirige le pays, ce n'est pas l'Assemblée nationale". Il souligne que la critique contre le Conseil de défense est "nulle et non avenue et elle va sans doute se poursuivre".