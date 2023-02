Les partis pris : "Retraite, l'échauffement des oppositions", "Industrie, l'Union européenne sort le pistolet à eau" et "À Londres, le blues du regret du Brexit"

Jean-Michel Apathie s'est penché sur la réforme des retraites, débattue durant 27 heures en commission. "C'est du n'importe quoi", lance-t-il. Au total, 4 997 amendements sont restés non examinés. Seulement deux articles ont été examinés, dont la question des seniors et la source de financement pour la sécurité sociale. L'article 7 du projet, qui porte sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans n'a pas été débattu. “La réforme des retraites affaiblit tout le monde. Le pouvoir, les oppositions et la société qui voit la colère enflée”. Il rajoute que pour ce qui concerne les acteurs de la politique, il faudrait être "diablement fort", pour redonner de l'optimisme et de l'énergie à une société française qui va sortir très fatiguée de cette séquence des retraites.